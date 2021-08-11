Moderna все еще не подалась на регистрацию вакцины в Украине, - источник

Компания Moderna еще не подалась на регистрацию вакцины в Украине. Эту вакцину завезли в Украину как гуманитарную помощь от США по COVAX.
Об этом сообщил источник РБК-Украина в Минздраве.
Собеседник издания отметил, что, по закону, средства, завезенные как гуманитарная помощь, можно и не регистрировать.
"Минздрав самостоятельно не регистрирует препараты. Пока Moderna не подавала заявку для регистрации своей вакцины в Украине", - сообщил источник.
Напомним, согласно распределению Минздрава, вакцина Moderna пока используется только для первой прививки. Дозы для второго укола должны поступить в медучреждения после 16 августа.
Ранее сообщалось, что американские фармацевтические компании Moderna и Pfizer повысили цены на свои вакцины от коронавируса. Вакцина от Pfizer подорожала на 25%, а препарат от Moderna вырос в цене примерно на 10%.