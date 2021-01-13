Світовий океан минулого року поглинув рекордну кількість тепла: в чому небезпека

У 2020 році Світовий океан встановив рекорд за кількістю поглинутого тепла. Кліматологи з'ясували, що впродовж року води Світового океану поглинули 230 зетаджоулів енергії.

Результати досліджень були опубліковані в науковому журналі Advances in Atmospheric Sciences.

Як розповів один з авторів роботи, професор Інституту фізики атмосфери Китайської академії наук Ліцзин Чен, води Світового океану поглинають понад 90% надлишків тепла, які пов'язані з глобальним потеплінням. Найбільше тепла води океану отримували поблизу мегаполісів.

Аналіз показав, за весь час спостережень, накопичена у водах Світового океану теплова енергія збільшилася на 380 зетаджоулів - цього вистачить, щоб закип'ятити 30 млрд півторалітрових чайників.

Кліматологи впевнені, що вигляд планети радикально зміниться, якщо температура продовжить збільшуватися. Про це свідчать дані комп'ютерних моделей, кліматичних супутників, метеорологічних станцій та океанічних буйків.

Підвищення температури води та її теплове розширення призвело до того, що рівень Світового океану виріс на 0,5 сантиметра. У своїй роботі вчені наголошують, що з урахуванням того, що води реагують на глобальне потепління з затримкою, то у найближчі роки цей показник може різко збільшитися.

Нагадаємо, у грудні 2020 року генеральний секретар ООН закликав оголосити "надзвичайний стан клімату" у світі.