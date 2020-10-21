У МОЗ розповіли, як визначають лікарні для пацієнтів з COVID-19

Влада в регіонах самостійно визначає лікарні, які можуть залучити для лікування пацієнтів з коронавірусом. Потім ці списки подаються в Міністерство охорони здоров'я, яке згодом укладає контракти з цими лікарнями.

Про це в коментарі РБК-Україна розповіла прес-секретар Національної служби здоров'я України Лілія Гудзь.

За її словами, це вирішується на рівні міських і обласних рад.

"Кожен регіон самостійно вирішує, які лікарні долучити формує списки, подає до МОЗ і далі формується цей перелік. Потім з цього списку, лікарні, які відповідають нашим вимогам, отримують з нами контракт, і ми платимо їм за надання медичної допомоги. Це вирішується зараз на рівні регіону - міська рада, обласна, вони разом", - повідомила Гудзь.

Вона додала, що в кожному регіоні є штаб протидії коронавірусній інфекції. Там визначають, які лікарні потрапляють в перелік для госпіталізації пацієнтів з COVID-19. При цьому про мобільні госпіталі мови поки не йде.

"У нас постійно додаються нові лікарні в перелік медичних закладів, які проводять госпіталізацію пацієнтів - ред.), і не тільки в Києві, але й у всіх регіонах. Про мобільні госпіталі такої інформації поки немає, але в першу чергу будуть шукати серед районних і міських лікарень. Це визначає регіон у себе", - підкреслила Гудзь.

Вона також зазначила, що поки немає інформації про додаткове фінансування для таких госпіталів.

"У нас поки немає інформації про додаткових коштах на мобільні госпіталі. Ми зараз підписуємо контракти зі стаціонарними лікарнями, які надають допомогу пацієнтам з коронавірусом", - додала Гудзь.

Нагадаємо, раніше головний санітарний лікар Віктор Ляшко розповів, що в деяких регіонах готуються розгорнути мобільні госпіталі для пацієнтів з коронавірусом. При цьому в НСЗУ заявляли, що вони будуть задіяні тільки в крайньому разі.

Як повідомляло РБК-Україна, за станом на 21 жовтня в Києві та восьми областях лікарняні ліжка заповнені більш ніж на 70%.