У МОЗ відреагували на смерть військової, яку нещодавно прищепили від COVID

За попередньою інформацією, смерть військової настала в результаті гострих розладів кровообігу.

"Жінка мала хронічні серцево-судинні захворювання та інші супутні хвороби", - повідомили в МОЗ.

Військова отримала щеплення вакциною Covishield 21 березня. Вона входила в число пріоритетних груп вакцинації, бо найближчим часом повинна була відправитися в зону операції Об'єднаних сил.

"Протипоказань до введення вакцини, а саме алергії до будь-якого з компонентів препарату, у жінки не було. В той же день з того ж флакона вакцини були щеплені ще 9 осіб. Несприятливих подій після імунізації у інших пацієнтів не зареєстровано", - йдеться в заяві.

Після щеплення, станом на ранок 23 березня, жінка скарг на здоров'я не висловлювала.

"Для встановлення точної причини смерті призначена судово-медична експертиза. Про її результати буде повідомлено додатково. Просимо представників громадськості та засобів масової інформації не робити передчасних висновків про причини і обставини смерті військовослужбовця", - додали в МОЗ.

У міністерстві зазначили, що станом на 19 березня в світі ввели 397 млн доз вакцини від коронавірусу. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, жодного випадку смерті від вакцини не зафіксовано.