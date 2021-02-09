У МОЗ назвали перелік безкоштовних стоматологічних послуг для українців
Національна служба здоров’я назвала перелік стоматологічних послуг, які з цього року мають бути безкоштовними для українців. Він прописаний у новому пакеті "Стоматологічна допомога дорослим та дітям" Програми медичних гарантій.
Нацслужба звертає увагу, що фінансування системи охорони здоров’я вкрай обмежене, тому безкоштовними будуть найнеобхідніші, на їхню думку, послуги.
Безкоштовний пакет покриватиме:
- ургентну стоматологічну допомогу дорослим та дітям;
- проведення інструментальних досліджень у рамках ургентної стоматологічної допомоги;
- планову стоматологічну допомогу дітям, крім ортодонтичних процедур та протезування.
Зазначимо, ургентна стоматологія - це зняття гострого болю та лікування станів, які загрожують життю.
Зокрема, будуть безоплатними медичні послуги, якщо у пацієнта діагностували:
- пульпіт,
- перелом зуба,
- невралгію трійчастого нерва,
- хімічний опік слизової рота,
- слинокам’яну хворобу,
- карбункул і фурункул,
- травми м'яких тканин щелепно-лицевої ділянки.
При цьому протезування, брекети та інші дорогі стоматологічні послуги безкоштовними не будуть.
Нагадаємо, раніше в Національній службі здоров'я розповіли, до яких лікарів найчастіше звертаються українці.
Як писало РБК-Україна, на початку грудня 2020 глава МОЗ Максим Степанов заявив, що відтік медиків з України може значно активізуватися. У європейських країнах на них зростає попит.