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У МОЗ назвали перелік безкоштовних стоматологічних послуг для українців

Новость на русском → Україна, Вівторок 09 лютого 2021 15:53
У МОЗ назвали перелік безкоштовних стоматологічних послуг для українців Фото: стоматолог (freepik)
Автор: РБК-Україна

Національна служба здоров’я назвала перелік стоматологічних послуг, які з цього року мають бути безкоштовними для українців. Він прописаний у новому пакеті "Стоматологічна допомога дорослим та дітям" Програми медичних гарантій.

Про це повідомляє прес-служба відомства у своєму Facebook.

Нацслужба звертає увагу, що фінансування системи охорони здоров’я вкрай обмежене, тому безкоштовними будуть найнеобхідніші, на їхню думку, послуги.

Безкоштовний пакет покриватиме:

  • ургентну стоматологічну допомогу дорослим та дітям;
  • проведення інструментальних досліджень у рамках ургентної стоматологічної допомоги;
  • планову стоматологічну допомогу дітям, крім ортодонтичних процедур та протезування.

Зазначимо, ургентна стоматологія - це зняття гострого болю та лікування станів, які загрожують життю.

Зокрема, будуть безоплатними медичні послуги, якщо у пацієнта діагностували:

  • пульпіт,
  • перелом зуба,
  • невралгію трійчастого нерва,
  • хімічний опік слизової рота,
  • слинокам’яну хворобу,
  • карбункул і фурункул,
  • травми м'яких тканин щелепно-лицевої ділянки.

При цьому протезування, брекети та інші дорогі стоматологічні послуги безкоштовними не будуть.

Нагадаємо, раніше в Національній службі здоров'я розповіли, до яких лікарів найчастіше звертаються українці.

Як писало РБК-Україна, на початку грудня 2020 глава МОЗ Максим Степанов заявив, що відтік медиків з України може значно активізуватися. У європейських країнах на них зростає попит.

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