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В Минздраве назвали перечень бесплатных стоматологических услуг для украинцев

Новина українською → Украина, Вторник 09 февраля 2021 15:53
В Минздраве назвали перечень бесплатных стоматологических услуг для украинцев Фото: стоматолог (freepik)
Автор: РБК-Украина

Национальная служба здоровья назвала перечень стоматологических услуг, которые с этого года должны быть бесплатными для украинцев. Он прописан в новом пакете "Стоматологическая помощь взрослым и детям" Программы медицинских гарантий.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства в своем Facebook.

Нацслужба обращает внимание, что финансирование системы здравоохранения крайне ограничено, так бесплатными будут самые необходимые, по их мнению, услуги.

Бесплатный пакет покрывать:

  • ургентную стоматологическую помощь взрослым и детям;
  • проведение инструментальных исследований в рамках ургентной стоматологической помощи;
  • плановую стоматологическую помощь, кроме ортодонтических процедур и протезирование.

Отметим, ургентная стоматология - это снятие острой боли и лечение состояний, угрожающих жизни.

В частности, будут бесплатными медицинские услуги, если у пациента диагностировали:

  • пульпит,
  • перелом зуба,
  • невралгию тройничного нерва,
  • химический ожог слизистой рта,
  • слюннокаменную болезнь,
  • карбункул и фурункул,
  • травмы мягких тканей челюстно-лицевой области.

При этом протезирование, брекеты и другие дорогие стоматологические услуги бесплатными не будут.

Напомним, ранее в Национальной службе здоровья рассказали, к каким врачам чаще всего обращаются украинцы.

Как писало РБК-Украина, в начале декабря 2020 глава Минздрава Максим Степанов заявил, что отток медиков из Украины может значительно активизироваться. В европейских странах на них растет спрос.

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