Відтік медиків з України може значно активізуватися, - МОЗ

У Міністерстві охорони здоров'я попередили, що відтік медиків з України може значно активізуватися. У європейських країнах на них зростає попит.

Про це у ході брифінгу заявив глава МОЗ Максим Степанов.

За його словами, відтік медичних кадрів з України може значно активізуватися і через низькі зарплати у нашій державі.

Він підкреслив, що в найближчі роки Україна може залишитись без медиків, якщо оплата праці медичних працівників не буде підвищена.

Нагадаємо, раніше Нацслужба здоров'я повідомляла, що в Україні з квітня звільнилися п'ять тисяч лікарів спеціалізованої ланки. А нових лікарів зареєстровано понад тисячу.

У НСЗУ зазначали, що трансформація системи виявила прогалини на медичному ринку праці і створила попит на нові спеціальності.

За квітень-вересень середня зарплата українських медиків до вирахування податків у медустановах, які надають спеціалізовану допомогу, становить для керівників установ - 23,5 тисячі гривень, для лікарів - майже 9 тисяч, для середнього медперсоналу - 7,5 тисячі і для молодшого медперсоналу - 6,1 тисячі гривень.

Як писало РБК-Україна, на початку жовтня Кабінет міністрів України ініціював звільнення у регіонах у зв'язку із затримкою з доплатами медикам. Крім того, головам ОДА планували винести догани.