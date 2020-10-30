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Україна має максимально уникати повного локдауну, - Степанов

Новость на русском → Київ, П'ятниця 30 жовтня 2020 09:32
Україна має максимально уникати повного локдауну, - Степанов Фото: Максим Степанов (РБК-Україна)
Автор: Анастасия Рокитна

В Міністерстві охорони здоров'я України виступають проти введення повного локдауну в країні. Зокрема, це вплине на економічну ситуацію в Україні.

Про це голова МОЗ Максим Степанов заявив на брифінгу.

За його словами, стратегія адаптивного карантину правильна.

"На мою думку, виходячи з різних чинників, в тому числі економічних чинників, повний локдаун... Ми повинні його максимально уникати", - заявив він.

Степанов зазначив, що для бізнесу вводять обмеження, але заклади не зачиняють.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський повідомляв, що жорсткий карантин в Україні, так званий локдаун, можуть ввести в Україні, якщо щодня будуть підтверджувати 15 тисяч нових випадків коронавірусу.

До цього він говорив, що питання про введення строго карантину не розглядається.

У МОЗ говорили, що введення локдауну розглядають лише як резервний варіант.

Крім того, інфекціоніст Ольга Голубовська розповіла про три фази розвитку коронавірусу.

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