Україна має максимально уникати повного локдауну, - Степанов
В Міністерстві охорони здоров'я України виступають проти введення повного локдауну в країні. Зокрема, це вплине на економічну ситуацію в Україні.
Про це голова МОЗ Максим Степанов заявив на брифінгу.
За його словами, стратегія адаптивного карантину правильна.
"На мою думку, виходячи з різних чинників, в тому числі економічних чинників, повний локдаун... Ми повинні його максимально уникати", - заявив він.
Степанов зазначив, що для бізнесу вводять обмеження, але заклади не зачиняють.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський повідомляв, що жорсткий карантин в Україні, так званий локдаун, можуть ввести в Україні, якщо щодня будуть підтверджувати 15 тисяч нових випадків коронавірусу.
До цього він говорив, що питання про введення строго карантину не розглядається.
У МОЗ говорили, що введення локдауну розглядають лише як резервний варіант.
Крім того, інфекціоніст Ольга Голубовська розповіла про три фази розвитку коронавірусу.