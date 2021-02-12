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МОЗ запустив сервіс для онкохворих. Допоможе знайти безкоштовні ліки

Автор: РБК-Україна

В Україні запустили новий електронний сервіс для онкохворих. Очікується, що він допоможе пацієнтам безкоштовно отримати ліки.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Міністерства охорони здоров'я.

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Повідомляється, що з 15 лютого стартував електронний сервіс "Ліки для онкохворих - Підпишись на життя". У міністерстві зазначають, що він допоможе зробити лікування більш доступним і знизити частку українців, які відмовляються від лікування.

На сайті Ліки для онкохворих можна знайти препарати, які закуповуються за державний рахунок, а також ліки з Національного переліку основних лікарських засобів.

Крім того, на сайті можна налаштувати отримання повідомлень про надходження призначених препаратів до обраного регіону. Іншими словами, пацієнту будуть приходити повідомлення про надходження безкоштовних ліків в онкологічний центр, де їх можна буде отримати.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що МОЗ розробив стратегію контролю онкозахворювань для зниження смертності.

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