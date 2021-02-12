Минздрав запустил сервис для онкобольных. Поможет найти бесплатные лекарства

В Украине запустили новый электронный сервис для онкобольных. Ожидается, что он поможет пациентам бесплатно получить лекарства.
Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства здравоохранения.
Сообщается, что с 15 февраля стартовал электронный сервис "Лекарства для онкобольных - Подпишись на жизнь". В министерстве отмечают, что он поможет сделать лечение более доступным и снизить долю украинцев, которые отказываются от лечения.
На сайте Лекарства для онкобольных можно найти препараты, которые закупаются за государственный счет, а также лекарства из Национального перечня основных лекарственных средств.
Кроме того, на сайте можно настроить получение уведомлений о поступлении назначенных препаратов в выбранный регион. Другими словами, пациенту будут приходить уведомления о поступлении бесплатных лекарств в онкологический центр, где их можно будет получить.
Напомним, ранее сообщалось, что Минздрав разработал стратегию контроля онкозаболеваний для снижения смертности.