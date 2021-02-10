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COVID-вакцинація в Україні може не розпочатися 15 лютого. Що відомо про дату

Новость на русском → Україна, Середа 10 лютого 2021 18:18
COVID-вакцинація в Україні може не розпочатися 15 лютого. Що відомо про дату Фото: вакцина Pfizer від коронавірусу (Getty Images)
Автор: Уляна Безпалько

З 15 лютого, швидше за все, робити щеплення проти COVID-19 в Україні ще не почнуть. Потрібен час на підготовку процесу.

Про це поінформовані джерела повідомили РБК-Україна.

Один з джерел, поінформованих про підготовку процесу вакцинації, сказав, що орієнтовний термін початку щеплень — друга половина лютого. На початку тижня схожий прогноз виданню висловив інформований співрозмовник в Офісі президента.

У той же час член оперативного штабу МОЗ з вакцинокерованим інфекціям, голова Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики Федір Лапій пояснив, що на наступному тижні буде проводитись підготовка мобільних бригад, які будуть робити щеплення на першому етапі вакцинації.

"Їм потрібно надати рекомендації, інструкції, протягом наступного тижня це планується зробити, орієнтовно з вівторка по четвер. Думаю, в п'ятницю запустять систему електронного звітності та обліку провакцинованих, тобто є ще тиждень, щоб прибрати всі помилки. І чекаємо, коли прийде вакцина. Прийде вона через тиждень або через два — думаю, з понеділка нам вже буде відомо", — розповів РБК-Україна Лапій.

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