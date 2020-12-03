МОЗ: тотальне тестування не готуємо, але кількість тестів будемо збільшувати

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що проводити масове тестування на коронавірус в Україні не планують. Водночас міністерство планує збільшувати кількість щоденних тестів на COVID-19.

Про це йшлося в ефірі телеканалу "Україна 24".

За словами міністра, збільшувати обсяги тестування планують за допомогою експрес-тестів.

"Ніхто в Україні не готується запроваджувати масове тестування (на коронавірус - ред.), тобто тотальне. Ми говоримо про нашу стратегію тестування, яка називається - збільшення кількості тестувань коштом експрес-тестів, які ми будемо робити. І від цієї стратегії ніхто не планує відходити", - наголосив Степанов.

Зазначимо, нещодавно прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив про підготовку проекту тотального тестування українців на коронавірус. Він розповів, що проводити тотальне тестування в першу чергу планують у великих містах та Києві.

Нагадаємо, наприкінці листопада Україна почала закупівлю експрес-тестів на антиген до коронавірусу. Ці тести дозволяють у короткий термін виявити коронавірусу в людини без лабораторного обладнання.

Крім того, Степанов пояснював, чому в Україні не планують проводити масове тестування населення на коронавірус.