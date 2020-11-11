У Кабміні розповіли, чому в Україні немає масового тестування як в Словаччині

Україна не проводить масове тестування на COVID-19 за прикладом Словаччини, оскільки це занадто дорого. За розрахунками, для тестування 40 млн осіб необхідно 120 млрд гривень.

Про це на засіданні уряду заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"Що стосується масового тестування. На 40-мільйонну країну ввести масове тестування - це, ви собі просто уявіть. Якщо говорити про Словаччину, то вони задіяли всіх без винятку військових, поліцейських, медичних працівників ... Крім того, експрес-тести в кращому випадку дають до 60% співпадінь з позитивними ПЛР-тестуваннями ", - зазначив міністр.

Крім того, за його словами, закупівля 40 млн тестів коштує 120 млрд гривень.

У той же час прем'єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що Україна закупить близько 6 млн експрес-тестів.

"Для порівняння, Словаччина використала 1,3 млн тестів", - додав він.

Нагадаємо, в Словаччині в два тури населення масово протестували на коронавірус. В ході першого туру зробили понад 3,6 мільйона тестів, COVID-19 виявили у 1%. У другому турі тестування пройшли ще 1,3 млн осіб - 0,63% отримали позитивний результат. Загалом у Словаччині близько 5,5 мільйона громадян, перевіряли людей старше 10 років.

Відзначимо, міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що для медичної системи потрібен локдаун мінімум на три тижні, але його не вводитимуть.