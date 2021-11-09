МОЗ розширив список професій з обов'язковою вакцинацією

підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління центральних органів виконавчої влади.
установ та закладів, що надають соціальні послуги, закладів захисту прав дітей, реабілітаційних закладів.
підприємств, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави ("Укрпошта", "Укрзалізниця" та інші).
Що буде, якщо вони не вакцинуються
Працівники вищезазначених установ, які не щепляться проти COVID-19 протягом цього періоду, будуть відсторонені від роботи без збереження заробітної плати.
Ті з них, хто має абсолютні протипоказання до проведення щеплень, які визначаються відповідно до інструкцій до застосування вакцин, рішень Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики, Переліку медичних протипоказань та застережень до проведення профілактичних щеплень не підлягатимуть обов'язковій вакцинації.
Хто зараз зобов'язаний зробити щеплення
працівники центральних органів виконавчої влади та їх територіальних органів,
працівники місцевих державних адміністрацій та їх структурних підрозділів;
працівники закладів вищої, післявузівської, професійної, професійної (професійно-технічної), загальної середньої, у тому числі спеціальних, дошкільної, позашкільної освіти, закладів спеціальної освіти.