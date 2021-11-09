МОЗ розширив список професій з обов'язковою вакцинацією

Міністерство охорони здоров'я України (МОЗ) розширило перелік професій, для яких щеплення проти COVID-19 є обов’язковим. Наказ набирає чинності 9 грудня 2021 року .

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на прес-службу МОЗ .

Обов'язкову вакцинацію вводять для працівників:

підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління центральних органів виконавчої влади.

установ та закладів, що надають соціальні послуги, закладів захисту прав дітей, реабілітаційних закладів.

підприємств, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави ("Укрпошта", "Укрзалізниця" та інші).

Що буде, якщо вони не вакцинуються

Працівники вищезазначених установ, які не щепляться проти COVID-19 протягом цього періоду, будуть відсторонені від роботи без збереження заробітної плати.

Ті з них, хто має абсолютні протипоказання до проведення щеплень, які визначаються відповідно до інструкцій до застосування вакцин, рішень Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики, Переліку медичних протипоказань та застережень до проведення профілактичних щеплень не підлягатимуть обов'язковій вакцинації.

Хто зараз зобов'язаний зробити щеплення