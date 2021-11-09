Минздрав расширил список профессий с обязательной вакцинацией

Министерство здравоохранения Украины расширило перечень профессий, для которых прививка против COVID-19 является обязательной. Приказ вступает в силу 9 декабря 2021 года .

Обязательную вакцинацию вводят для работников:

предприятий, учреждений и организаций, относящихся к сфере управления центральных органов исполнительной власти.

учреждений и заведений, предоставляющих социальные услуги, заведений защиты прав детей, реабилитационных заведений.

предприятий, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства ("Укрпочта", "Укрзализныця" и другие).

Что будет, если они не вакцинируются

Работники вышеуказанных учреждений, которые не сделають прививку против COVID-19, в течение этого периода, будут отстранены от работы без сохранения заработной платы.

Те из них, кто имеет абсолютные противопоказания к проведению прививок, которые определяются в соответствии с инструкциями по применению вакцин, решениями Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики, Перечнем медицинских противопоказаний к проведению профилактических прививок не будут подлежать обязательной вакцинации.

Кто сейчас обязан сделать прививку