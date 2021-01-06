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Минздрав против переноса или отмены жесткого карантина

Новина українською → Киев, Среда 06 января 2021 10:14
Минздрав против переноса или отмены жесткого карантина Фото Максим Степанов (facebook.com StepanovMV)
Автор: Андрей Козловский

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что министерство против переноса карантина. Также Минздрав против его отмены.

Об этом Максим Степанов заявил во время брифинга.

"Минздрав против переноса карантина, против его отмены. Хочу напомнить, что у нас фиксируются около 5-7 тысяч случаев коронавируса. Ежедневно умирает около 200 человек", - сказал глава ведомства.

Степанов отметил, что министерство заранее предупредило о жестком карантине в Украине. По его словам, бизнес готов к карантину.

"После новогодних праздников у нас будет рост числа случаев коронавируса ... Как следствие, это будет увеличивать нагрузку на нашу систему", - добавил министр.

Напомним, в Украине с 8 по 24 января ужесточат карантин. В этот период будет запрещена полноценная работа кафе и ресторанов, торговых центров, деятельность театров, кинотеатров и прочих развлекательных заведений.

Также ранее в Министерстве здравоохранения заявили, что не будут инициировать отмену жесткого карантина, несмотря на снижение заболеваемости COVID-19.

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