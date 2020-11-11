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МОЗ пропонує ввести час для пенсіонерів

Новость на русском → Київ, Середа 11 листопада 2020 15:10
МОЗ пропонує ввести час для пенсіонерів Фото: міністр охорони здоров'я Максим Степанов (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Міністерство охорони здоров'я в рамках посилення карантину в Україні пропонує ввести час для пенсіонерів. Такий час буде діяти з 10:00 до 12:00 на об'єктах торгівлі, в органах влади і т.д.

Про це на засіданні уряду заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

За його словами, постанова про новий карантин рекомендує виділити окремий час для пріоритетного обслуговування літніх українців та осіб з інвалідністю. Зокрема, пропонується встановити такий час з 10:00 до 12:00 в органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в організаціях та установах сфери обслуговування.

"Оскільки найбільша група осіб, яка хворіє і має важкий перебіг хвороби, потрапляє до вікової групи 60+", - заявив Степанов.

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