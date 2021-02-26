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МОЗ оновив показники регіонів з коронавірусу: хто в якій зоні

Автор: Ігор Литвиненко

Міністерство охорони здоров'я оновило показники регіонів України з коронавірусу. Так, дві області потрапили в "червону" зону, ще вісім - у "помаранчеву".

Про це свідчать дані МОЗ.

Так, в "червоній" зоні знаходяться Івано-Франківська та Чернівецька області.

В "помаранчеву" зону потрапили Вінницька, Донецька, Житомирська, Закарпатська, Запорізька, Київська, Луганська та Тернопільська області.

Інші регіони залишаються "жовтими" - Київ, Волинська, Дніпропетровська, Кіровоградська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Полтавська, Рівненська, Сумська, Харківська, Херсонська, Хмельницька, Черкаська і Чернігівська області.

При цьому станом на 26 лютого в Україні показник госпіталізацій перевищено у п'яти областях - Івано-Франківській (138 на 100 тисяч населення при нормі 60), Вінниччини (93,1), Чернівецькій (86,1), Закарпатській (82,9) і Житомирській (62,8) областях.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що МОЗ попросив регіони переглянути епідеміологічні ситуації і, в разі необхідності, посилити карантинні обмеження. ЗА словами головного санлікаря Віктора Ляшка, в країні існує високий ризик зростання випадків COVID.

Відзначимо, в Україні за добу виявили 8003 нових випадки COVID-19. Найбільше заражень в Івано-Франківській області та в Києві.

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Новини України Мінстерство охорони здоров'я УкраїниКоронавірус
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