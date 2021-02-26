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Минздрав обновил показатели регионов по коронавирусу: кто в какой зоне

Автор: Игорь Литвиненко

Министерство здравоохранения обновило показатели регионов Украины по коронавирусу. Так, две области попали в "красную" зону, еще восемь - в "оранжевую".

Об этом свидетельствуют данные Минздрава.

Так, в "красной" зоне находятся Ивано-Франковская и Черновицкая области.

В "оранжевую" зону попали Винницкая, Донецкая, Житомирская, Закарпатская, Запорожская, Киевская, Луганская и Тернопольская области.

Остальные регионы остаются "желтыми" - Киев, Волынская, Днепропетровская, Кировоградская, Львовская, Николаевская, Одесская, Полтавская, Ровенская, Сумская, Харьковская, Херсонская, Хмельницкая, Черкасская и Черниговская области.

При этом по состоянию на 26 февраля в Украине показатель госпитализаций превышен в пяти областях - в Ивано-Франковской (138 на 100 тысяч населения при норме 60), Винницкой (93,1), Черновицкой (86,1), Закарпатской (82,9) и Житомирской (62,8) областях.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что Минздрав попросил регионы пересмотреть эпидемиологические ситуации и, в случае необходимости, усилить карантинные ограничения. ПО словам главного санврача Виктора Ляшко, в стране существует высокий риск роста случаев COVID.

Отметим, в Украине за сутки выявили 8003 новых случая COVID-19. Больше всего заражений в Ивано-Франковской области и в Киеве.

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