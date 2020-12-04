МОЗ назвало терміни жорсткого карантину. Планують з січня

Жорсткий карантин в Україні можуть ввести з перших чисел січня. Обмеження хочуть посилити на три тижні.

Про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

За його словами, введення жорсткого карантину в січні дозволить підготуватися до сезонного стрибка захворюваності на грип та максимально розвантажити медичну систему України.

"Спираючись на медичні показники ми будемо пропонувати плановий жорсткий карантин починаючи з перших днів січня. Тривалість повинна бути протягом трьох тижнів", - заявив міністр.

За словами Степанова, пік захворюваності на грип в Україні очікується з січня та протягом лютого.

"Саме тому, до цього періоду треба підійти з мінімальними цифрами захворюваності на COVID. Поки ми не будемо рекомендувати вводити жорсткий карантин до кінця грудня", - додав Степанов.

Раніше РБК-Україна з посиланням на джерела в уряді повідомляло, що посилений карантин в Україні може бути введений з 2 по 23 січня. При цьому про тотальний локдаун мова не йде.

Відзначимо, днями прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що карантину вихідного дня в Україні більше не буде. При цьому уряд розробляє збалансоване рішення про посилення карантину в країні.

Також РБК-Україна писало, що уряд повідомить про нові обмеження за 7 днів до їх введення.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу підтвердили понад 15 тисяч нових випадків коронавірусу. Найбільше нових випадків підтвердили в Києві, Дніпропетровській, Одеській, Запорізькій і Київській областях