МОЗ дав роз'яснення щодо продажу непродовольчих товарів у супермаркетах

Торговельним закладам, у яких відведено не менше 60% площі під продукти харчування, дозволено працювати під час карантину вихідного дня. У цих магазинах продаж непродовольчих товарів дозволено.

Про це заявив заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко, повідомляє прес-служба МОЗ.

"До нас надходять відомості, що контролюючі органи вимагають від супермаркетів та магазинів закрити відділи непродовольчих товарів або прибрати такі товари з полиць", - зазначив головний державний санітарний лікар.

За його словами, у положеннях постанови про карантин вихідного дня чітко прописані норми, за якими дозволено роботу торговельних закладів.

"Наразі ж ми стикаємося з випадками буквального трактування написаного у положенні. Варто зазначити, що відповідним пунктом постанови про карантин "вихідного дня" дозволено роботу супермаркетів та магазинів із площею 60% і більше під харчові продукти, без обмеження торговельного асортименту закладу", - додав Ляшко.

Як повідомляло РБК-Україна, в суботу, 14 листопада, в Україні почав діяти так званий карантин вихідного дня. З 00:00 суботи до 00:00 понеділка заборонено приймати відвідувачів у закладах громадського харчування, салонах краси і спортзалах. Також заборонена робота магазинів промтоварів, ТРЦ, кінотеатрів, проведення громадських та культурних заходів.

Відзначимо, мережа торгових центрів "Епіцентр" у Києві закрилася на карантин вихідного дня у суботу, 14 листопада. Магазини працюю тільки для видачі інтернет-замовлень.