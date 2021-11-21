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Між Одесою та Ізмаїлом запустили "Дунайський експрес": графік курсування

Автор: Дмитро Левицький

Між Одесою та Ізмаїлом почав курсування потяг 7001/7002. Так званий "Дунайський експрес" буде курсувати між двома містами щоденно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрзалізницю".

"На маршруті, що поєднує міста півдня України, курсуватиме сучасний дизель-поїзд виробництва Крюківського вагонобудівного заводу ДПКр-3", - заявили в компанії.

Графік курсування потяга №7002/7001:

  • відправлення з Одеси о 19:50 та прибуття в Ізмаїл о 00:32;
  • відправлення з Ізмаїлу о 01:29 та прибуття в Одесу о 06:11.

"Дунайський експрес" буде робити зупинки станціях: Білгород-Дністровський, Кулевча, Сарата, Арциз, Главані, Дзинілор та Котлабух.

Нагадаємо, раніше УЗ відкрила продаж квитків на потяги за новими маршрутами.

Крім того, "Укрзалізниця" вирішила збільшити кількість поїздів до гірськолижних курортів.

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УкрзалізницяОдесаІзмаїл