Между Одессой и Измаилом запустили "Дунайский экспресс": график курсирования

Между Одессой и Измаилом начал курсирование поезд 7001/7002. Так называемый "Дунайский экспресс" будет курсировать между двумя городами ежедневно.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализныцю".
"На маршруте, который соединяет города юга Украины, будет курсировать современный дизель-поезд производства Крюковского вагоностроительного завода ДПКр-3", - заявили в компании.
График курсирования поезда №7002/7001:
"Дунайский экспресс" будет делать остановки на станциях: Белгород-Днестровский, Кулевча, Сарата, Арциз, Главани, Дзинилор и Котлабух.
Напомним, ранее УЗ открыла продажу билетов на поезда по новым маршрутам.
Кроме того, "Укрзализныця" решила увеличить количество поездов к горнолыжным курортам.