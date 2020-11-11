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Для медичної системи потрібен локдаун мінімум на три тижні, - Степанов

Автор: Роман Тверденко

Для медичної системи України необхідний локдаун мінімум на три тижні. Але економіка не витримає такого карантину, тому доводиться шукати баланс.

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Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час засідання Кабінету міністрів.

Він знову зазначив, що пандемія коронавірусу в Україні розвивається "ураганними" темпами, але визнав, що максимальний карантин країна не витримає.

"Для лікарів кращий спосіб - введення повного лодкауна мінімум на три тижні. Це найкращий вихід, це те, щоб ми хотіли зробити для того, щоб наша медична система витримала навантаження. Але виходячи з розрахунків Мінекономіки і Мінфіну, ми не можемо витримати повний локдаун, тому знаходимо баланс між збереженням здоров'я і введенням протиепідемічних заходів", - зазначив Степанов.

Нагадаємо, сьогодні Кабінет міністрів ухвалив рішення про посилення карантину в Україні. В країні вводять карантин вихідного дня. Він буде діяти мінімум три тижні.

Крім цього, Кабмін вирішив відмовитися від зон карантину. По всій країні будуть діяти однакові обмеження.

У середу стало відомо, про 10 611 нових випадків коронавірусу в Україні. Найбільше заражень в Києві, Одеській, Київській, Львівській та Запорізькій областях.

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