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Масковий режим, але без респіраторів: МАУ оновлює правила безпеки

Автор: Анастасия Рокитна

Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" оновлює правила безпеки. Компанія вводить масковий режим для всіх пасажирів від 6-ти років.

Про це повідомляє прес-служба МАУ.

Оновлені правила набувають чинності з понеділка, 12 жовтня. МАУ внесла такі зміни:

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  • Носіння захисних масок є обов'язковим для всіх пасажирів від 6-ти років;

  • Заборонено застосування респіраторів з клапаном видиху, бо після видиху на респіраторі виділяється біологічний матеріал, який може містити збудник хвороби;

  • Захисні маски можна не одягати, якщо пасажир має труднощі з диханням, не пов’язані з COVID-19, або якщо за станом здоров'я. Але має бути довідка від лікаря і негативний тест на коронавірус, отриманий не раніше ніж за 48 годин до вильоту рейсу за розкладом.

Нагадаємо, МАУ з 1 жовтня запустить п'ять нових міжнародних рейсів з Києва.

РБК-Україна також писало, що авіакомпанія Ryanair збільшить кількість рейсів Київ - Берлін з кінця жовтня.

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