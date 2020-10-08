Масковий режим, але без респіраторів: МАУ оновлює правила безпеки

Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" оновлює правила безпеки. Компанія вводить масковий режим для всіх пасажирів від 6-ти років.
Про це повідомляє прес-служба МАУ.
Оновлені правила набувають чинності з понеділка, 12 жовтня. МАУ внесла такі зміни:
Заборонено застосування респіраторів з клапаном видиху, бо після видиху на респіраторі виділяється біологічний матеріал, який може містити збудник хвороби;
Захисні маски можна не одягати, якщо пасажир має труднощі з диханням, не пов’язані з COVID-19, або якщо за станом здоров'я. Але має бути довідка від лікаря і негативний тест на коронавірус, отриманий не раніше ніж за 48 годин до вильоту рейсу за розкладом.
Нагадаємо, МАУ з 1 жовтня запустить п'ять нових міжнародних рейсів з Києва.
РБК-Україна також писало, що авіакомпанія Ryanair збільшить кількість рейсів Київ - Берлін з кінця жовтня.