UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Масочный режим, но без респираторов: МАУ обновляет правила безопасности

Автор: Анастасия Рокитна

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" обновляет правила безопасности. Компания вводит масочный режим для всех пассажиров от 6-ти лет.

Об этом сообщает пресс-служба МАУ.

Обновленные правила вступают в силу с понедельника, 12 октября. МАУ внесла следующие изменения:

Самые читаемые новости
  • Ношение защитных масок является обязательным для всех пассажиров от 6-ти лет;

  • Запрещено применение респираторов с клапаном выдоха, потому что после выдоха на респираторе выделяется биологический материал, который может содержать возбудитель болезни;

  • Защитные маски можно не надевать, если пассажир испытывает трудности с дыханием, не связанные с COVID-19, или если по состоянию здоровья. Но должна быть справка от врача и отрицательный тест на коронавирус, полученный не ранее чем за 48 часов до вылета рейса по расписанию.

Напомним, МАУ с 1 октября запустит пять новых международных рейсов из Киева.

РБК-Украина также писало, что авиакомпания Ryanair увеличит количество рейсов Киев - Берлин с конца октября.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Международные авиалинии Украиныкарантинмаска