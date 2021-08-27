RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Де люди найчастіше заражаються коронавірусом: названо три місця

Автор: Анастасія Рокитна

Головний санітарний лікар України Ігор Кузін назвав місця, де люди найчастіше заражаються коронавірусом. За його словами, їх три.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на інтерв'ю Кузіна для BBC.

Головний санлікар назвав три місця, де найчастіше можна підхопити недугу:

  • родина, коли святкують весілля, чи якісь великі домашні свята без дотримання правил;
  • професійні колективи;
  • інфікування за кордоном.

За його словами, також є ризик інфікуватися у релігійному закладі.

"Там часто не дотримуються вимог індивідуального захисту. Однак сказати, що це ключовий чинник, який нам дає найбільше хворих, не можна", - зазначив він.

Кузін повідомив, що менше шансів інфікуватися у відкритому просторі, ніж у закритому.

"У метро треба використовувати маски. Але святкування будь-якого свята - це відповідальність кожного українця", - зазначив він.

Нагадаємо, у МОЗ розповіли, коли скасують масковий режим в Україні.

Крім того, у МОЗ розповіли, скільки ще триватиме пандемія коронавірусу.

Читайте РБК-Україна в Google News
КоронавірусМінстерство охорони здоров'я України