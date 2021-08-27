Де люди найчастіше заражаються коронавірусом: названо три місця

Головний санлікар назвав три місця, де найчастіше можна підхопити недугу:

родина, коли святкують весілля, чи якісь великі домашні свята без дотримання правил;

родина, коли святкують весілля, чи якісь великі домашні свята без дотримання правил; професійні колективи;

інфікування за кордоном.

За його словами, також є ризик інфікуватися у релігійному закладі.

"Там часто не дотримуються вимог індивідуального захисту. Однак сказати, що це ключовий чинник, який нам дає найбільше хворих, не можна", - зазначив він.

Кузін повідомив, що менше шансів інфікуватися у відкритому просторі, ніж у закритому.

"У метро треба використовувати маски. Але святкування будь-якого свята - це відповідальність кожного українця", - зазначив він.