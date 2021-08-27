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Где люди чаще всего заражаются коронавирусом: названы три места

Автор: Анастасия Рокитна

Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин назвал места, где люди чаще всего заражаются коронавирусом. По его словам, их три.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на интервью Кузина для BBC.

Главный санврач назвал три места, где чаще всего можно подхватить недуг:

  • семья, когда празднуют свадьбу, или какие-то большие домашние праздники без соблюдения правил;
  • профессиональные коллективы;
  • инфицирование за рубежом.

По его словам, также есть риск инфицироваться в религиозном учреждении.

"Там часто не соблюдаются требования индивидуальной защиты. Однако сказать, что это ключевой фактор, который нам дает больше всего больных, нельзя", - отметил он.

Кузин сообщил, что меньше шансов инфицироваться в открытом пространстве, чем в закрытом.

"В метро надо использовать маски. Но празднование любого праздника - это ответственность каждого украинца", - отметил он.

Напомним, в Минздраве рассказали, когда отменят масочный режим в Украине.

Кроме того, в Минздраве рассказали, сколько еще продлится пандемия коронавируса.

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