Где люди чаще всего заражаются коронавирусом: названы три места

Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин назвал места, где люди чаще всего заражаются коронавирусом. По его словам, их три.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на интервью Кузина для BBC.
Главный санврач назвал три места, где чаще всего можно подхватить недуг:
По его словам, также есть риск инфицироваться в религиозном учреждении.
"Там часто не соблюдаются требования индивидуальной защиты. Однако сказать, что это ключевой фактор, который нам дает больше всего больных, нельзя", - отметил он.
Кузин сообщил, что меньше шансов инфицироваться в открытом пространстве, чем в закрытом.
"В метро надо использовать маски. Но празднование любого праздника - это ответственность каждого украинца", - отметил он.