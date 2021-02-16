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Ляшко через ситуацію з COVID терміново виїхав до Івано-Франківської області

Новость на русском → Івано-Франківськ, Вівторок 16 лютого 2021 13:39
Ляшко через ситуацію з COVID терміново виїхав до Івано-Франківської області Фото: Віктор Ляшко (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко терміново виїхав в Івано-Франківську область. Причина - ситуація з COVID і переповнені лікарні.

Про це йдеться в повідомленні на сайті президента за результатами селекторної наради.

За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, в цій області на сьогодні надзвичайно високий рівень захворюваності, а в багатьох містах заповнені більш 90% ліжко-місць у лікарнях.

"В Івано-Франківській області - один з найбільших рівнів захворюваності на 100 000 населення і другий найбільший рівень за кількістю зайнятих ліжок - в середньому 73%. За минулу добу захворіла 621 особа. При цьому в області 9 339 активних хворих, більше, ніж у місті Києві", - зазначив Шмигаль.

Він додав, що сьогодні відбудеться засідання місцевої комісії з питань ТЕБ та НС. До області терміново виїхав Віктор Ляшко.

"Треба ретельно розібратися в ситуації, оскільки через сніг доставка пацієнтів швидкими в інші області, де є вільні місця, особливо ускладнена, треба розглянути варіант розгортання додаткових ліжок у області", - підкреслив президент Володимир Зеленський.

Нагадаємо, раніше начальник управління охорони здоров'я міської ради Івано-Франківська Марія Бойко заявила, що в центральній міській лікарні пацієнти лежать вже в коридорах.

Також повідомлялося, що динаміка захворюваності в Івано-Франківській області схожа на ту, яка була в Чернівецькій на початку пандемії.

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