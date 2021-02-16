ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Ляшко из-за ситуации с COVID срочно выехал в Ивано-Франковскую область

Новина українською → Ивано-Франковск, Вторник 16 февраля 2021 13:39
Ляшко из-за ситуации с COVID срочно выехал в Ивано-Франковскую область Фото: Виктор Ляшко (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Главный санитарный врач Виктор Ляшко срочно выехал в Ивано-Франковскую область. Причина - ситуация с COVID и переполненные больницы.

Об этом говорится в сообщении на сайте президента по результатам селекторного совещания.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, в этой области на сегодня чрезвычайно высокий уровень заболеваемости, а во многих городах заполнены более 90% койко-мест в больницах.

"В Ивано-Франковской области - один из крупнейших уровней заболеваемости на 100 000 населения и второй наибольший уровень по количеству занятых коек - в среднем 73%. За минувшие сутки заболел 621 человек. При этом в области 9 339 активных больных, больше, чем в городе Киеве", - отметил Шмыгаль.

Он добавил, что сегодня пройдет заседание местной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС. В область срочно выехал Виктор Ляшко.

"Надо тщательно разобраться в ситуации, поскольку из-за снега доставка пациентов скорыми в другие области, где есть свободные места, особенно затруднено, надо рассмотреть вариант развертывания дополнительных кроватей в области", - подчеркнул президент Владимир Зеленский.

Напомним, ранее начальник управления здравоохранения городского совета Ивано-Франковска Мария Бойко заявила, что в центральной городской больнице пациенты лежат уже в коридорах.

Также сообщалось, что динамика заболеваемости в Ивано-Франковской области похожа на ту, которая была в Черновицкой в начале пандемии.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Общество Ивано-Франковская область Виктор Ляшко Коронавирус
NEWS
Риск роста есть. Что будет с ценой на газ с апреля: ответ Кабмина
Риск роста есть. Что будет с ценой на газ с апреля: ответ Кабмина
DAILY
Нефть в мире дорожает. Что будет с ценами на бензин в Украине
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Нефть в мире дорожает. Что будет с ценами на бензин в Украине