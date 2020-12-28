ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Ляшко розповів, коли Україна повернеться до звичного життя після COVID

Новость на русском → Київ, Понеділок 28 грудня 2020 13:03
Ляшко розповів, коли Україна повернеться до звичного життя після COVID Фото: Віктор Ляшко (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко вважає, що Україна почне вже навесні 2021 року повертатися до звичного життя після пандемії COVID. При цьому протиепідемічні обмеження повністю не знімуть.

Про це він заявив в ефірі "Україна 24".

За його словами, з квітня 2021 року українці будуть поступово повертатися до звичного ритму життя.

"Ми не позбудемося повністю протиепідемічних обмежень і таких жорстких карантинів, які ми сьогодні відзначаємо", - зазначив Ляшко.

Він також додав, що з моменту виявлення коронавірусу відбулося вже близько 12 тисяч мутацій. У той же час Ляшко закликає українців робити щеплення від дифтерії, кору та краснухи, щоб поруч з епідемією COVID-19 не почався спалах іншої інфекційної хвороби.

Нагадаємо, раніше Ляшко розповів, що в рамках боротьби з коронавірусом в Україні понад 70% ліжко-місць у лікарнях забезпечено киснем.

Сьогодні стало відомо, що в Україні не будуть скасовувати жорсткий карантин, незважаючи на зниження захворюваності на COVID-19. Жорсткий карантин заплановано в період з 8 по 24 січня.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Суспільство COVID-19 Виктор Ляшко Коронавірус
NEWS
СOVID-19 захворіють не всі, - вчений
Уляна Безпалько, Анастасия Рокитна СOVID-19 захворіють не всі, - вчений
DAILY
Сергій Комісаренко: В Україні потрібно вакцинувати від коронавірусу 30-35 мільйонів громадян
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Сергій Комісаренко: В Україні потрібно вакцинувати від коронавірусу 30-35 мільйонів громадян