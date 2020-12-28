Ляшко розповів, коли Україна повернеться до звичного життя після COVID

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко вважає, що Україна почне вже навесні 2021 року повертатися до звичного життя після пандемії COVID. При цьому протиепідемічні обмеження повністю не знімуть.

Про це він заявив в ефірі "Україна 24".

За його словами, з квітня 2021 року українці будуть поступово повертатися до звичного ритму життя.

"Ми не позбудемося повністю протиепідемічних обмежень і таких жорстких карантинів, які ми сьогодні відзначаємо", - зазначив Ляшко.

Він також додав, що з моменту виявлення коронавірусу відбулося вже близько 12 тисяч мутацій. У той же час Ляшко закликає українців робити щеплення від дифтерії, кору та краснухи, щоб поруч з епідемією COVID-19 не почався спалах іншої інфекційної хвороби.

Нагадаємо, раніше Ляшко розповів, що в рамках боротьби з коронавірусом в Україні понад 70% ліжко-місць у лікарнях забезпечено киснем.

Сьогодні стало відомо, що в Україні не будуть скасовувати жорсткий карантин, незважаючи на зниження захворюваності на COVID-19. Жорсткий карантин заплановано в період з 8 по 24 січня.