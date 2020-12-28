ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Ляшко рассказал, когда Украина вернется к привычной жизни после COVID

Новина українською → Киев, Понедельник 28 декабря 2020 13:03
Ляшко рассказал, когда Украина вернется к привычной жизни после COVID Фото: Виктор Ляшко (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Главный санитарный врач Виктор Ляшко считает, что Украина начнет уже весной 2021 года возвращаться к привычной жизни после пандемии COVID. При этом противоэпидемические ограничения полностью не снимут.

Об этом он заявил в эфире "Украина 24".

По его словам, с апреля 2021 года украинцы будут постепенно возвращаться к привычному ритму жизни.

"Мы не избавимся полностью от противоэпидемических ограничений и таких жестких карантинов, которые мы сегодня отмечаем", - отметил Ляшко.

Он также добавил, что с момента обнаружения коронавируса произошло уже около 12 тысяч мутаций. В то же время Ляшко призывает украинцев прививаться от дифтерии, кори и краснухи, чтобы рядом с эпидемией COVID-19 не началась вспышка другой инфекционной болезни.

Напомним, ранее Ляшко рассказал, что в рамках борьбы с коронавирусом в Украине более 70% койко-мест в больницах обеспечены кислородом.

Сегодня стало известно, что в Украине не будут отменять жесткий карантин, несмотря на снижение заболеваемости COVID-19. Жесткий карантин запланирован в период с 8 по 24 января.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Общество COVID-19 Виктор Ляшко Коронавирус
NEWS
СOVID-19 заболеют не все, - ученый
Ульяна Безпалько, Анастасия Рокитна СOVID-19 заболеют не все, - ученый
DAILY
Сергей Комиссаренко: В Украине надо вакцинировать от коронавируса 30-35 миллионов граждан
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Сергей Комиссаренко: В Украине надо вакцинировать от коронавируса 30-35 миллионов граждан