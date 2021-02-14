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В Україні поки що не виявляли мутацій COVID, - ВООЗ

Новость на русском → Україна, Неділя 14 лютого 2021 20:02
В Україні поки що не виявляли мутацій COVID, - ВООЗ Фото: Ярно Хабіхт (РБК-Україна)
Автор: Ігор Литвиненко

В Україні поки що не фіксували нових мутацій коронавірусу. При цьому для проведення аналізів матеріали доводиться відправляти за кордон.

Про це в ефірі телеканалу ICTV заявив голова представництва Всесвітньої організації охорони здоров'я в Україні Ярно Хабіхт.

За його словами, найближчим часом очікуються результати аналізів декількох зразків.

"В Україні ще не зустрічалися нові мутації. Але поки тут немає можливості робити відповідні аналізи. Нещодавно кілька зразків з України в центр секвенування, найближчим часом у нас буде відповідь", - сказав Хабіхт.

Нагадаємо, зараз у світі поширюється кілька видів нових штамів коронавірусу, серед яких мутований COVID з Британії, ПАР, Бразилії та Японії. При цьому у ВООЗ заявили, що географія нових штамів коронавірусу розширилася. Тільки "британський" COVID виявили вже в 86 країнах.

Також РБК-Україна писало, що британські вчені працюють над розробкою вакцины, яка буде ефективна проти більшості штамів COVID.

Крім цього у Британії планують провести масштабне тестування на африканський штам COVID.

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