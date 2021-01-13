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Місяць, наносупутники і "вихід на орбіту": чим займеться Україна в космосі

Автор: РБК-Україна

Кабінет міністрів на сьогоднішньому засіданні затвердив концепцію п'ятирічної космічної програми України. Вона містить плани з освоєння космосу, у тому числі з використанням наносупутників.

Текст концепції опубліковано на урядовому порталі.

Зазначимо, тут у загальних рисах прописані необхідність співпраці з приватним бізнесом, розширення співпраці з Європейським космічним агентством та NASA, державної підтримки наукових проектів і так далі.

При цьому в уряді вважають, що виконання програми дасть можливість створити національну систему космічного спостереження на основі українських та іноземних орбітальних засобів і інформаційних технологій.

Також Україна сподівається створити супутникове угруповання космічного спостереження на основі сканерів середнього та високого розрізнення. Це треба для задоволення національних інтересів в рамках спільної роботи з європейською системою COPERNICUS - програма спостереження за Землею (атмосфера, водний простір, поверхня, клімат, надзвичайні ситуації та безпека).

Крім того, програма допоможе:

  • розвивати українські телекомунікації з використанням геостаціонарних і низькоорбітальних систем супутникового зв'язку;
  • розвивати українські системи навігації з використанням систем GPS, GALILEO і BEIDOU;
  • розробити новітні зразки ракетно-космічної техніки та носії легкого класу для доступу України до космосу та участі в міжнародних проектах;
  • реалізувати проекти дослідження навколоземного простору (космічна погода, вивчення атмосфери, орбітальні сервіси) з використанням українських платформ наносупутників, зокрема університетських;
  • розробити новітні прилади і технології для участі в міжнародних проектах з дослідження Місяця.

Фото: концепція космічної програми України

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на космічну програму України протягом п'яти років витратять 15 млрд гривень.

Раніше в Державному космічному агентстві України повідомили, що висадки українських астронавтів на Місяць поки чекати не варто.

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