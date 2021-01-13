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Луна, наноспутники и выход на орбиту: чем займется Украина в космосе

Автор: РБК-Украина

Кабинет министров на сегодняшнем заседании утвердил концепцию пятилетней космической программы Украины. Она содержит планы по освоению космоса, в том числе с использованием наноспутников.

Текст концепции опубликован на правительственном портале.

Отметим, здесь в общих чертах прописаны необходимость сотрудничества с частным бизнесом, расширение сотрудничества с Европейским космическим агентством и NASA, государственной поддержки научных проектов и так далее.

При этом в правительстве считают, что выполнение программы даст возможность создать национальную систему космического наблюдения на основе украинских и иностранных орбитальных средств и информационных технологий.

Также Украина надеется создать спутниковую группировку космического наблюдения на основе сканеров среднего и высокого разрешения. Это нужно для удовлетворения национальных интересов в рамках совместной работы с европейской системой COPERNICUS - программа наблюдения за Землей (атмосфера, водное пространство, суша, климат, чрезвычайные ситуации и безопасность).

Кроме того, программа поможет:

  • развивать украинские телекоммуникации с использованием геостационарных и низкоорбитальных систем спутниковой связи;
  • развивать украинские системы навигации с использованием систем GPS, GALILEO и BEIDOU;
  • разработать новейшие образцы ракетно-космической техники и носители легкого класса для доступа Украины в космос и участия в международных проектах;
  • реализовать проекты исследования околоземного пространства (космическая погода, изучение атмосферы, орбитальные сервисы) с использованием украинских платформ наноспутников, в частности университетских;
  • разработать новейшие приборы и технологии для участия в международных проектах по исследованию Луны.

Фото: концепция космической программы Украины

Напомним, ранее сообщалось, что на космическую программу Украины в течение пяти лет потратят 15 млрд гривен.

Ранее в Государственном космическом агентстве Украины сообщили, что высадки украинских астронавтов на Луну пока ждать не стоит.

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