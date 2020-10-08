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У Луганській області ліквідували всі осередки пожежі

Автор: Игорь Литвиненко

У Луганській області станом на 9 ранку ліквідували останній осередок масштабної пожежі. Її гасили з 30 вересня.

Про це повідомили в прес-службі Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Останній осередок поблизу села Смоляниново Новоайдарського району площею майже 4,5 тисячі гектарів було ліквідовано близько 8:50 ранку 8 жовтня.

"Всі пожежі в природних екосистемах на території Луганської області ліквідовані. Підрозділи ДСНС протягом 8-9 жовтня залишаються для чергування на території Луганської області", - повідомили рятувальники.

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За попередніми оцінками, орієнтовна площа, пройдена вогнем, становить понад 20 тисяч га.

Нагадаємо, жертвами пожеж в Луганській області стали 11 осіб.

Також РБК-Україна писало, що поліція встановила чотири ймовірних джерела загоряння, які переросли в пожежу в Луганській області.

За фактом пожеж в Луганській області поліція відкрила вже 14 кримінальних справ.

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