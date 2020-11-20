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Лондонський аеропорт "Хітроу" почне приймати рейси з Києва

Новость на русском → Лондон, П'ятниця 20 листопада 2020 20:13
Лондонський аеропорт "Хітроу" почне приймати рейси з Києва Фото: аеропорту "Хітроу" (airliners.net)
Автор: Дмитро Левицький

Лондонський аеропорт "Хітроу" погодився приймати авіарейси з Києва. Перші рейси до аеропорту "Хітроу" почнуться вже наступного місяця.

Про це повідомив посол України в Британії Вадим Пристайко.

За словами посла, сьогодні завершилися переговори між Україною та адміністрацією найбільшого британського аеропорту.

"Нарешті українці літатимуть з Києва до головних повітряних воріт Великої Британії - лондонського аеропорту "Хітроу". Кращі умови для пасажирів, швидші пересадки, зручне транспортне сполучення, тісніші звязки між народами - все це нові стратегічні відносини між Україною та Британією в дії", - написав Пристайко.

Нагадаємо, наприкінці жовтня Україна ініціювала спрощення візового режиму з Британією. Для обговорення цього питання в Україну мають прибути британські фахівці.

Крім того, в січні президент України Володимир Зеленський видав указ про скасування віз для британців.

Зазначимо, Британія знаходиться у "червоній зоні" за рівнем захворюваності на коронавірус. При поверненні в Україну з Британії громадянам необхідно проходити самоізоляцію або робити тест на коронавірус.

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