Лондонський аеропорт "Хітроу" почне приймати рейси з Києва
Лондонський аеропорт "Хітроу" погодився приймати авіарейси з Києва. Перші рейси до аеропорту "Хітроу" почнуться вже наступного місяця.
Про це повідомив посол України в Британії Вадим Пристайко.
За словами посла, сьогодні завершилися переговори між Україною та адміністрацією найбільшого британського аеропорту.
"Нарешті українці літатимуть з Києва до головних повітряних воріт Великої Британії - лондонського аеропорту "Хітроу". Кращі умови для пасажирів, швидші пересадки, зручне транспортне сполучення, тісніші звязки між народами - все це нові стратегічні відносини між Україною та Британією в дії", - написав Пристайко.
Нагадаємо, наприкінці жовтня Україна ініціювала спрощення візового режиму з Британією. Для обговорення цього питання в Україну мають прибути британські фахівці.
Крім того, в січні президент України Володимир Зеленський видав указ про скасування віз для британців.
Зазначимо, Британія знаходиться у "червоній зоні" за рівнем захворюваності на коронавірус. При поверненні в Україну з Британії громадянам необхідно проходити самоізоляцію або робити тест на коронавірус.