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Лондонский аэропорт "Хитроу" начнет принимать рейсы из Киева

Новина українською → Лондон, Пятница 20 ноября 2020 20:13
Лондонский аэропорт "Хитроу" начнет принимать рейсы из Киева Фото: аэропорт "Хитроу" (airliners.net)
Автор: Дмитрий Левицкий

Лондонский аэропорт "Хитроу" согласился принимать авиарейсы из Киева. Первые рейсы в аэропорт "Хитроу" начнутся уже в следующем месяце.

Об этом сообщил посол Украины в Британии Вадим Пристайко.

По словам посла, сегодня завершились переговоры между Украиной и администрацией крупнейшего британского аэропорта.

"Наконец-то украинцы будут летать из Киева в главные воздушные ворота Великобритании - лондонский аэропорт "Хитроу". Лучшие условия для пассажиров, более быстрые пересадки, удобное транспортное сообщение, более тесные связи между народами - все это новые стратегические отношения между Украиной и Великобританией в действии", - написал Пристайко.

Напомним, в конце октября Украина инициировала упрощение визового режима с Британией. Для обсуждения этого вопроса в Украину должны прибыть британские специалисты.

Кроме того, в январе президент Украины Владимир Зеленский выдал указ об отмене виз для британцев.

Отметим, что Британия находится в "красной зоне" по уровню заболеваемости коронавирусом. При возвращении в Украину из Британии гражданам необходимо проходить самоизоляцию или делать тест на коронавирус.

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