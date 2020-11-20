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Україна оновила список країн "червоної" зони

Новость на русском → Київ, П'ятниця 20 листопада 2020 13:51
Україна оновила список країн "червоної" зони Фото: люди в масках (РБК-Україна)
Автор: Анастасия Рокитна

Міністерство охорони здоров'я України оновило список країн "червоної" та "зеленої" зон. Наразі найгірша епідеміологічна ситуація в 39 країнаї.

Про це повідомляє прес-служба МОЗ.

У "червоній" зоні лишаються такі країни: США, Британія, Франція, Болгарія, Швейцарія, Іспанія, Румунія, Бельгія, Польща, Португалія, Словенія, Чорногорія, Хорватія, Вірменія, Литва та інші.

Україна оновила список країн &quot;червоної&quot; зони

У "зеленій зоні": Німеччина, Молдова, Естонія, Канада, Аргентина, Бразилія, Білорусь, Туреччина, Японії, Норвегія та інші.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Угорщина змінила умови перетину кордону для українців.

Раніше також стало відомо, що Білорусь закрила кордон для громадян України.

Як писало РБК-Україна, в Україні за минулу добу заразилися коронавірусом 14 575 осіб. Найбільше випадків у Києві.

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