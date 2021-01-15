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Локдаун в Україні не продовжать, але зростання захворюваності COVID очікується, - Шмигаль

Новость на русском → Київ, П'ятниця 15 січня 2021 13:04
Локдаун в Україні не продовжать, але зростання захворюваності COVID очікується, - Шмигаль Фото: Денис Шмигаль (РБК-Україна)
Автор: Игорь Литвиненко

Уряд України не буде продовжувати локдаун в країні після 24 січня. При цьому надалі очікується збільшення захворюваності COVID-19.

Про це в інтерв'ю телеканалу "Україна 24" заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, з 25 січня Україна повинна повернутися до адаптивного карантину. На всій території країни, швидше за все, будуть діяти карантинні правила "помаранчевої" зони.

"Цей карантин триватиме до 24 числа, з 25-го ми перейдемо, ймовірно, до помаранчевої зони, яка діяла до введення цих правил. Насправді ми дуже уважно спостерігаємо за ситуацією, почалося невелике збільшення (захворюваності - ред.), ми очікуємо більш значного зростання", - заявив Шмигаль.

Прем'єр додав, що медична система України готова до зростання захворюваності.

"На сьогодні понад 53 тисяч ліжок у лікарнях забезпечено киснем. Загальна кількість відведених під ковідних хворих ліжок - 63 тисячі, зайнята на сьогоднішній ранок 21 тисяча ліжок", - повідомив він.

Нагадаємо, в Україні з 8 по 24 січня діє жорсткий карантин. На цей період на діяльність ряду сфер введені жорсткі обмеження.

Зазначимо, за минулу добу в Україні виявили майже 8,2 тисячі нових випадків коронавірусу.

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