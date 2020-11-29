Локдаун в Україні можуть ввести на новорічні свята: що відомо

Фото: люди в масках (РБК-Україна)

Влада розглядає декілька можливих варіантів локдауну. Один з них передбачає посилення карантину на новорічні свята.

Про це повідомили кілька джерел РБК-Україна.

"Кабмін планує ввести повний локдаун з 24 грудня по 15 січня", – заявив у Facebook народний депутат Олександр Дубінський ("Слуга народу").

Співрозмовник видання в Офісі президента зазначив, що це лише "один з варіантів".

"Кожен день вносяться корективи. Немає єдиного обов'язкового дня введення тотального локдауну", – сказав він.

У той же час джерело в уряді додав, що рішення щодо локдауну ще не прийнято.

"Дат ніяких немає. І формат "локдауну" теж під питанням", – уточнив співрозмовник.

Раніше голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що уряд розглядає варіант "інтелектуального локдауна" в Україні. Він дозволить не вводити ті ж жорсткі обмеження, що й навесні, по всій країні.

Також міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив, що в Україні точно не буде локдауну з наступного тижня. Перелік обмежень при суворому карантині ще розробляється.