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Локдаун в Украине могут ввести на новогодние праздники: что известно

Новина українською → Украина, Воскресенье 29 ноября 2020 19:58
Локдаун в Украине могут ввести на новогодние праздники: что известно Фото: люди в масках (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Власть рассматривает несколько возможных вариантов локдауна. Один из них предполагает ужесточение карантина на новогодние праздники.

Об этом сообщили несколько информированных источников РБК-Украина.

"Кабмин планирует ввести полный локдаун с 24 декабря по 15 января", – заявил в Facebook народный депутат Александр Дубинский ("Слуга народа").

Собеседник издания в Офисе президента отметил, что это только "один из вариантов".

"Каждый день вносятся коррективы. Нет единого обязательного дня ввода тотального локдауна", – сказал он.

В то же время источник в правительстве добавил, что решение по локдауну еще не принято.

"Дат никаких нет. И формат "локдауна" тоже под вопросом", – уточнил собеседник.

Ранее глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что правительство рассматривает вариант "интеллектуального локдауна" в Украине. Он позволит не вводить те же жесткие ограничения, что и весной, по всей стране.

Также министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что в Украине точно не будет локдауна со следующей недели. Перечень ограничений при жестком карантине еще разрабатывается.

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