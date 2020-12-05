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Знизить захворюваність до 6 тисяч: Ляшко пояснив необхідність локдауну

Автор: Мілан Лєліч

Запровадження локдауну в січні дозволить знизити кількість випадків зараження коронавірусом до 6-8 тисяч в день. Конкретна дата введення жорсткого карантину ще невідома.

Про це на зустрічі з журналістами розповів головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

За його словами, конкретна дата початку локдауна ще обговорюється, але запроваджуватись він буде скоріше всього на 3 тижні, щоб дати необхідний ефект.

"Розрахунки показують, що в разі введення тритижневого локдауну в січні, подальше зростання захворюваності не буде піковим, і ми зможемо нормально пройти лютий-березень, і надалі обійтися без ще одного локдауну", - сказав Ляшко.

За словами головного санлікаря, середина лютого - особливо напружений час пандемії коронавірусу, оскільки тоді до захворюваності коронавірусу додається і захворюваність сезонним грипом.

Раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що введені в Україні протиепідемічні обмеження, включаючи карантин вихідного дня, принесли результати. Моз спостерігає зменшення швидкості поширення коронавірусу.

Нагадаємо, в Україні знову видужали від коронавірусу зареєстрували більше, ніж нових випадків COVID-19. За вчора від коронавірусу одужали майже 15 тисяч українців.

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