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Локдаун у Львові цілком можливий, - Садовий

Автор: Андрій Василюк

Запровадження локдауну у Львові через ускладнення епідеміологічної ситуації цілком можливе.

Про це під час ранкового ефіру на радіо "Люкс FM" заявив міський голова Львова Андрій Садовий, передає прес-служба Львівської міськради.

"Щодо локдауну, думаю, що він цілком можливий. Зараз локдаун є на Франківщині, Закарпатті, Чернівецькій області. Також схожа ситуація є в світі: Естонія пішла на локдаун, в деяких країнах вже немає де лікувати хворих. Хвиля вірусу поступово заповнює Львівщину", - сказав Садовий.

Він додав, що влада зараз знаходиться на порозі "дуже непростих рішень". "Але вірю, що ми зі всім впораємось", - сказав мер Львова.

Садовий зазначив, що, за словами медиків, поточна хвиля коронавірусу є дуже агресивною, адже щодня до лікарень поступає близько 30 нових пацієнтів.

"Зараз ситуація досить тривожна, тому будемо змушені приймати достатньо непрості рішення" - наголосив міський голова.

Нагадаємо, в Україні з початку кампанії вакцинували понад 19 тисяч осіб.

При цьому в Національній академії наук повідомляють, що для перемоги над COVID до кінця року потрібно прищепити 30 млн українців. Для цього потрібно робити 100 тисяч щеплень на день.

Зазначимо, за вчора в Україні виявили 3261 новий випадок коронавірусу. Це мінімальна кількість нових заражень з 22 лютого - тоді було 3206 випадків.

Днями в Україні розширили "червону" зону карантину - тепер там Івано-Франківська, Чернівецька, Одеська та Закарпатська області. Детальніше про ситуацію в регіонах - у матеріалі РБК-Україна.

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