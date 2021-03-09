Локдаун у Львові цілком можливий, - Садовий

"Щодо локдауну, думаю, що він цілком можливий. Зараз локдаун є на Франківщині, Закарпатті, Чернівецькій області. Також схожа ситуація є в світі: Естонія пішла на локдаун, в деяких країнах вже немає де лікувати хворих. Хвиля вірусу поступово заповнює Львівщину", - сказав Садовий.

Він додав, що влада зараз знаходиться на порозі "дуже непростих рішень". "Але вірю, що ми зі всім впораємось", - сказав мер Львова.

Садовий зазначив, що, за словами медиків, поточна хвиля коронавірусу є дуже агресивною, адже щодня до лікарень поступає близько 30 нових пацієнтів.

"Зараз ситуація досить тривожна, тому будемо змушені приймати достатньо непрості рішення" - наголосив міський голова.



