Не локдаун: карантин в Україні можуть посилити після Нового року

Посилений карантин може бути введений з 2 по 23 січня. При цьому про тотальний локдаун мова не йде.

Про це повідомили інформовані джерела РБК-Україна.

В Кабінеті міністрів і Офісі президента підтвердили можливість січневого сценарію, але наполягають, що конкретні дати ще не визначено.

"Остаточного рішення немає, це один з 3-4 робочих варіантів", – сказав співрозмовник видання в Кабміні.

Джерело окремо підкреслив, що мова йде саме про посилений карантин, а не про локдаун. Логіка такого варіанта в тому, що в січні ділова активність і так різко падає.

Крім того, за словами співрозмовника видання, ідею з посиленням обмежень вже після Нового року нібито підтримує президент Володимир Зеленський.

Нагадаємо, вчора прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду заявив, що карантину вихідного дня в Україні більше не буде. При цьому уряд розробляє збалансоване рішення про посилення карантину в країні.

Також РБК-Україна писало, що уряд повідомить про нові обмеження за 7 днів до їх введення.