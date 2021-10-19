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Летальність росте. В Україні зафіксовано максимум смертей за всю пандемію

Автор: Анастасія Рокитна

МОЗ повідомив про 538 нових смертельних випадків через коронавірус за минулу добу. Це найбільше смертей від початку пандемії.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу МОЗ.

538 - це найбільша кількість смертей від початку пандемії коронавірусу в Україні. Минулий рекорд був 481 випадок.

Прогноз експертів

Київська школа економіки має невтішний прогноз щодо розвитку коронавірусу в Україні. Кількість смертей від коронавірусу може досягти 92 тисяч до кінця року, сказав керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки Юрій Ганиченко.

За його словами, Україна наближається до історичних пікових значень за рівнем смертності та рівнем госпіталізації за всю пандемію.

Невакциновані особи складають понад 90% усіх випадків COVID-19, що вимагають госпіталізації.

Завантаженість ліжок. Ситуація в регіонах

Критична ситуація з завантаженістю ліжок у лікарнях Донецької (90% зайнятих), Запорізькій (80% зайнятих) областях, вказано на карті РНБО щодо поширення COVID-19.

Завантаженість ліжок в інших регіонах виглядає так:

  • Харківська область - 74%,
  • Херсонська область - 74%,
  • Одеська область - 76%,
  • Сумська область - 73%,
  • Хмельницька область - 65%,
  • Львівська область - 64%,
  • Київ - 62%.

Менше 50% зайнятих ліжок у Тернопільській, Київській, Черкаській, Кіровоградській, Полтавській областях.

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КоронавірусМінстерство охорони здоров'я України