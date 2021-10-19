Летальность растет. В Украине зафиксирован максимум смертей за всю пандемию

Минздрав сообщил о 538 новых смертельных случаях из-за коронавируса за минувшие сутки. Это больше всего смертей от начала пандемии.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Минздрава.
538 - это самое большое количество смертей от начала пандемии коронавируса в Украине. Прошлый рекорд был 481 случай.
Киевская школа экономики имеет неутешительный прогноз по развитию коронавируса в Украине. Количество смертей от коронавируса может достичь 92 тысяч к концу года, сказал руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрий Ганиченко.
По его словам, Украина приближается к историческим пиковым значениям по уровню смертности и уровню госпитализации за всю пандемию.
Невакцинированные лица составляют более 90% всех случаев COVID-19, требующих госпитализации.
Критическая ситуация с загруженностью коек в больницах Донецкой (90% занятых), Запорожской (80% занятых) областях, указано на карте СНБО относительно распространения COVID-19.
Загруженность кроватей в других регионах выглядит так:
Менее 50% занятых коек в Тернопольской, Киевской, Черкасской, Кировоградской, Полтавской областях.