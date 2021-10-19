UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Летальность растет. В Украине зафиксирован максимум смертей за всю пандемию

Автор: Анастасия Рокитна

Минздрав сообщил о 538 новых смертельных случаях из-за коронавируса за минувшие сутки. Это больше всего смертей от начала пандемии.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Минздрава.

538 - это самое большое количество смертей от начала пандемии коронавируса в Украине. Прошлый рекорд был 481 случай.

Прогноз экспертов

Киевская школа экономики имеет неутешительный прогноз по развитию коронавируса в Украине. Количество смертей от коронавируса может достичь 92 тысяч к концу года, сказал руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрий Ганиченко.

По его словам, Украина приближается к историческим пиковым значениям по уровню смертности и уровню госпитализации за всю пандемию.

Невакцинированные лица составляют более 90% всех случаев COVID-19, требующих госпитализации.

Загруженность коек. Ситуация в регионах

Критическая ситуация с загруженностью коек в больницах Донецкой (90% занятых), Запорожской (80% занятых) областях, указано на карте СНБО относительно распространения COVID-19.

Загруженность кроватей в других регионах выглядит так:

  • Харьковская область - 74%,
  • Херсонская область - 74%,
  • Одесская область - 76%,
  • Сумская область - 73%,
  • Хмельницкая область - 65%,
  • Львовская область - 64%,
  • Киев - 62%.

Менее 50% занятых коек в Тернопольской, Киевской, Черкасской, Кировоградской, Полтавской областях.

Читайте РБК-Украина в Google News
КоронавирусМинистерство здравоохранения Украины