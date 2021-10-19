Летальность растет. В Украине зафиксирован максимум смертей за всю пандемию

538 - это самое большое количество смертей от начала пандемии коронавируса в Украине. Прошлый рекорд был 481 случай.

Прогноз экспертов

Киевская школа экономики имеет неутешительный прогноз по развитию коронавируса в Украине. Количество смертей от коронавируса может достичь 92 тысяч к концу года, сказал руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрий Ганиченко.

По его словам, Украина приближается к историческим пиковым значениям по уровню смертности и уровню госпитализации за всю пандемию.

Невакцинированные лица составляют более 90% всех случаев COVID-19, требующих госпитализации.

Загруженность коек. Ситуация в регионах

Критическая ситуация с загруженностью коек в больницах Донецкой (90% занятых), Запорожской (80% занятых) областях, указано на карте СНБО относительно распространения COVID-19.

Загруженность кроватей в других регионах выглядит так:

Харьковская область - 74%,

Херсонская область - 74%,

Одесская область - 76%,

Сумская область - 73%,

Хмельницкая область - 65%,

Львовская область - 64%,

Киев - 62%.

Менее 50% занятых коек в Тернопольской, Киевской, Черкасской, Кировоградской, Полтавской областях.