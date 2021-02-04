Найбільша ТЕС України відновила роботу після аварії. Енергодар знову зі світлом і водою

Робота Запорізької теплової електростанції повністю відновлена після аварії. В Енергодарі відновлено електро та водопостачання.

Про це РБК-Україна повідомили в міській раді Енергодара.

У міськраді уточнили, що проблеми з електрикою і водою в місті були усунені ще вчора ввечері.

При цьому в ДТЭК, якому належить Запорізька ТЕС, заявили, що відновити роботу електростанції вдалося в 3:47.

"Після усунення причин аварії на підстанції, енергетикам Запорізької ТЕС вдалося оперативно усунути наслідки аварійного відключення ТЕС і включити в мережу енергоблок №4 і №1. Енергетики готуються до запуску ще енергоблоку №3 найближчим часом", - заявили в ДТЕК.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що відключення Запорізької ТЕС від енергосистеми сталося через замикання на підстанції "Промінь". На момент аварії в роботі знаходилося 3 енергоблоку.

Також повідомлялося, що причину короткого замикання, що призвело до аварії на Запорізькій тепловій електростанції, буде розслідувати спеціальна комісія.