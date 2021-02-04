Крупнейшая ТЭС Украины возобновила работу после аварии. Энергодар снова со светом и водой

Работа Запорожской тепловой электростанции полностью восстановлена после аварии. В Энергодаре восстановлено электро и водоснабжение.

Об этом РБК-Украина сообщили в городском совете Энергодара.

В горсовете уточнили, что проблемы с электричеством и водой в городе были устранены еще вчера вечером.

При этом в ДТЭК, которому принадлежит Запорожская ТЭС, заявили, что восстановить работу электростанции удалось в 3:47.

"После устранения причин аварии на подстанции, энергетикам Запорожской ТЭС удалось оперативно устранить последствия аварийного отключения ТЭС и включить в сеть энергоблок №4 и №1. Энергетики готовятся к запуску еще энергоблока №3 в ближайшее время", - заявили в ДТЭК.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что отключение Запорожской ТЭС от энергосистемы произошло из-за замыкания на подстанции "Луч". На момент аварии в работе находилось 3 энергоблока.

Также сообщалось, что причину короткого замыкания, которое привело к аварии на Запорожской тепловой электростанции, будет расследовать специальная комиссия.