ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Крупнейшая ТЭС Украины возобновила работу после аварии. Энергодар снова со светом и водой

Новина українською → Энергодар, Четверг 04 февраля 2021 11:23
Крупнейшая ТЭС Украины возобновила работу после аварии. Энергодар снова со светом и водой Фото: Запорожская ТЭС (ДТЭК)
Автор: Игорь Литвиненко

Работа Запорожской тепловой электростанции полностью восстановлена после аварии. В Энергодаре восстановлено электро и водоснабжение.

Об этом РБК-Украина сообщили в городском совете Энергодара.

В горсовете уточнили, что проблемы с электричеством и водой в городе были устранены еще вчера вечером.

При этом в ДТЭК, которому принадлежит Запорожская ТЭС, заявили, что восстановить работу электростанции удалось в 3:47.

"После устранения причин аварии на подстанции, энергетикам Запорожской ТЭС удалось оперативно устранить последствия аварийного отключения ТЭС и включить в сеть энергоблок №4 и №1. Энергетики готовятся к запуску еще энергоблока №3 в ближайшее время", - заявили в ДТЭК.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что отключение Запорожской ТЭС от энергосистемы произошло из-за замыкания на подстанции "Луч". На момент аварии в работе находилось 3 энергоблока.

Также сообщалось, что причину короткого замыкания, которое привело к аварии на Запорожской тепловой электростанции, будет расследовать специальная комиссия.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Общество Энергодар авария свет
NEWS
Похолодание идет в Украину: синоптики назвали точную дату
Анастасия Рокитнаредактор ленты новостей Похолодание идет в Украину: синоптики назвали точную дату
DAILY
Выход из кадра. Зачем Зеленскому санкции против "каналов Медведчука" и чего ждать дальше
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Выход из кадра. Зачем Зеленскому санкции против "каналов Медведчука" и чего ждать дальше