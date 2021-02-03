Відключення Запорізької ТЕС сталося через аварію на підстанції, - ДТЕК

Повне відключення Запорізької ТЕС від енергосистеми сталося через замикання. На підстанції "Промінь" спрацювали системи захисту.

Про це повідомляє прес-служба енергохолдингу ДТЕК, якому належить Запорізька ТЕС.

Згідно з повідомленням, на момент події в роботі знаходилося 3 енергоблоки сумарною потужністю 750 МВт.

"Через замикання на підстанції спрацював захист на блоках Запорізької ТЕС, що не дозволило допустити більш великої аварії", - йдеться в повідомленні.

ДТЕК зазначив, що планує почати пускові операції на блоках ТЕС протягом декількох годин і синхронізує свої дії з "Укренерго".

Зупинка станції призвела до короткочасного відключення світла в Енергодарі, але наразі енергопостачання міста відновлено, зазначено у повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні ввечері Енергодар залишився без світла і води. Мер міста повідомив, що електрика зникла через аварію на Запорізькій ТЕС. Пізніше в мережі опублікували відео пожежі на Запорізькій ТЕС.

За словами глава міста, дві електропідстанції "Промінь" і "Водозабір" відновили роботу майже через півгодини після відключення, ще одну підстанцію запустили пізніше. Щоб відновити електропостачання, довелося робити аварійне перепідключення.